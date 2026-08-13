Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartung der Analysten sowohl in Sachen Umsatz als auch beim EBITDA und Reingewinn leicht übertroffen. Ausgeblieben ist jedoch das von Analysten erwartete Update zur Unternehmensführung: Montana hat seit Ende April keinen CEO mehr. In der Mitteilung zu den Halbjahreszahlen heisst es lediglich, dass ein Update zur Führungsstruktur im dritten Quartal 2026 folgen soll.