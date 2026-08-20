Der Verwaltungsrat von MPS habe am Donnerstag Gebote für die italienische ‌Bank Banco BPM und den Vermögensverwalter ‌Banca Generali genehmigt, sagte eine ​mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Italienischen Medienberichten zufolge stimmte der Verwaltungsrat dem Vorschlag von Konzernchef Luigi Lovaglio mehrheitlich, aber nicht einstimmig zu. Damit will sich MPS ‌der 36 Milliarden Euro schweren Übernahmeofferte von Intesa aus Turin widersetzen.