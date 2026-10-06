Das Rating von Zurich Insurance basiere auf der weiterhin starken und stabilen Ertragslage sowie dem umsichtigen Risiko- und Kapitalmanagement der Versicherungsgruppe, hiess es weiter. Zudem stärke die Übernahme von Beazley das Geschäftsprofil der Zurich, indem der Konzern die margenstarke Spezialversicherung erheblich ausgeweitet habe.