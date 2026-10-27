Das langfristige Emittenten-Rating für Givaudan lautet unverändert «Baa1», wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Auch die kurzfristigen Bewertungen wurden mit «P-2» bestätigt. Der Ausblick für den Aromen- und Duftstoffhersteller wurde von «stabil» auf «positiv» erhöht.