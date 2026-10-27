Das langfristige Emittenten-Rating für Givaudan lautet unverändert «Baa1», wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Auch die kurzfristigen Bewertungen wurden mit «P-2» bestätigt. Der Ausblick für den Aromen- und Duftstoffhersteller wurde von «stabil» auf «positiv» erhöht.
Die Ratingagentur begründet den erhöhten Ausblick mit der anhaltend starken operativen Leistung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Das zeige, wie widerstandsfähig das Geschäft von Givaudan in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld sei.
Mit dem höheren Ausblick trage Moody's der Erwartung Rechnung, dass Givaudan seine Verschuldung weiter reduzieren und gleichzeitig in Wachstum investieren wird, heisst es weiter.
(AWP)