In der Eurozone könnten sich die Konflikte in der Schuldenpolitik verschärfen, erwartet Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die sehr hohe Verschuldung in Frankreich und Italien berge Konfliktpotenziale. Die Reaktion an den Kapitalmärkten – mit dem Anstieg der Zinsdifferenzen zwischen Deutschland einerseits und Frankreich und Italien andererseits – zeige, dass die Investoren dieses Risiko sähen.