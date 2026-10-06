Bei 159 Dollar sieht der Titel auf den ersten Blick teuer aus. Bereinigt um das jährliche Wachstum wird die Aktie jedoch nur mit rund 0,3-mal dem geschätzten Verhältnis von Unternehmenswert zu EBIT und Wachstum für das Jahr 2028 gehandelt. Das liegt rund 40 Prozent unter dem Median vergleichbarer Grosskonzerne von etwa 0,5.