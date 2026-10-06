Die Aktie von SpaceX gehört zu den günstigsten Möglichkeiten, auf das Potenzial der Weltraum- und KI-Wirtschaft zu setzen. Der Valor «ist günstig und wird immer günstiger», schreiben Analysten der US-Bank Morgan Stanley. SpaceX ist das Satelliten-, Weltraum- und KI-Unternehmen von Elon Musk.
Analyst Adam Jonas erwartet in den nächsten Monaten wichtige Entwicklungen. Diese dürften Anlegern helfen, die Rolle von SpaceX bei der Behebung von Engpässen bei der Stromversorgung und Chipherstellung besser zu verstehen. Das könnte das Gewinnwachstum ankurbeln und die Bewertung der Aktie steigern.
Vor dem 15. Testflug der Raumfähre Starship (nicht vor dem 19. Oktober 2026) bietet sich Anlegern laut Jonas eine «einzigartige Gelegenheit». Gemessen an historischen Kennzahlen sei die Aktie zwar teuer. Mit Blick auf die Zukunft wirke sie jedoch ungewöhnlich günstig.
Bei 159 Dollar sieht der Titel auf den ersten Blick teuer aus. Bereinigt um das jährliche Wachstum wird die Aktie jedoch nur mit rund 0,3-mal dem geschätzten Verhältnis von Unternehmenswert zu EBIT und Wachstum für das Jahr 2028 gehandelt. Das liegt rund 40 Prozent unter dem Median vergleichbarer Grosskonzerne von etwa 0,5.
Der Analyst glaubt, dass neue KI-Produkte, Fortschritte beim Starship sowie weitere lukrative Neocloud-Deals die Aktie näher an 300 Dollar bringen könnten. Aktuell notiert der Titel knapp über 171 Dollar. Seit dem viel beachteten Börsengang im Juni hat die Aktie damit um rund 9,7 Prozent gewonnen.
(Bloomberg/cash)