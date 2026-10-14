Das auf die Aktionäre entfallende ‌Ergebnis stieg in ‌den drei Monaten ​bis Ende September auf 4,91 Milliarden Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie, wie das Institut ‌am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss noch bei 4,61 ​Milliarden Dollar beziehungsweise 2,80 Dollar ​je Anteilsschein ​gelegen.