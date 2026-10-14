Das auf die Aktionäre entfallende Ergebnis stieg in den drei Monaten bis Ende September auf 4,91 Milliarden Dollar oder 3,03 Dollar je Aktie, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss noch bei 4,61 Milliarden Dollar beziehungsweise 2,80 Dollar je Anteilsschein gelegen.
Das Institut profitierte von der hohen Volatilität an den Finanzmärkten. Auslöser der Kursschwankungen waren die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie der Krieg zwischen den USA und dem Iran.
(Reuters)