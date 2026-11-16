Noch nicht vertraglich besiegelt ist laut dem «Spiegel» ein im Dezember 2025 angekündigter MSC-Auftrag für vier Kreuzfahrtschiffe mit Optionen auf zwei weitere. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf bis zu zehn Milliarden Euro. Bislang liegt lediglich eine Absichtserklärung vor. Die vier Schiffe stehen dennoch bereits im Auftragsbuch der Werft.