Die Münchener Rück ‌zahlt 575 Millionen Dollar ‌für das ​Insurtech At-Bay Inc., ein 2017 gegründetes Unternehmen, das vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen gegen Cyber-Angriffe ‌versichert, wie die Münchener Rück am Mittwoch mitteilte. At-Bay arbeitet schon jetzt ​mit der Münchener-Rück-Tochter Hartford ​Steam Boiler (HSB) zusammen, ​die zur Spezialversicherungs-Sparte des Rückversicherers gehört.