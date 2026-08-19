Die Münchener Rück ‌zahlt 575 Millionen Dollar ‌für das ​Insurtech At-Bay Inc., ein 2017 gegründetes Unternehmen, das vor allem kleine und mittelgrosse Unternehmen gegen Cyber-Angriffe ‌versichert, wie die Münchener Rück am Mittwoch mitteilte. At-Bay arbeitet schon jetzt ​mit der Münchener-Rück-Tochter Hartford ​Steam Boiler (HSB) zusammen, ​die zur Spezialversicherungs-Sparte des Rückversicherers gehört.

At-Bay ‌sei mit Brutto-Beitragseinnahmen von 278 Millionen Dollar (2025) inzwischen einer der zehn ​grössten Cyber-Versicherer ​in den ⁠USA, erklärte die ​Münchener Rück. Die Firma ⁠beschäftigt 280 Mitarbeiter in ‌den USA und Israel.

(Reuters)