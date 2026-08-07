Risikobereinigt ‌seien ⁠die Preise in den Verhandlungen mit den Erstversicherern und ⁠Maklern zum 1. Juli um 5,5 Prozent zurückgegangen, teilte der weltweit zweitgrösste ‌Rückversicherer Munich Re am Freitag mit. Die ‌Münchener Rück habe deshalb mit ​2,9 Milliarden Euro 9,1 Prozent weniger Geschäft gezeichnet. «Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst», sagte Vorstandschef Christoph Jurecka. Das Preisniveau sei trotz ‌des Rückgangs «weiterhin gut». In der Juli-Erneuerung ging es vor allem um Verträge in Nord- und Südamerika sowie Australien.