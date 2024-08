«Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen oder sogar zu übertreffen, sind mit dem starken Halbjahresergebnis aber weiter gestiegen.» In den ersten sechs Monaten des Jahres verdiente die Munich Re unter anderem wegen guter Geschäfte an den Kapitalmärkten 3,76 Milliarden Euro und damit 55 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Experten. Diese hatten zudem damit gerechnet, dass die Munich Re ihr Gewinnziel wegen der Risiken der anstehenden Hurrikan-Saison in den Vereinigten Staaten nicht erhöhen wird.