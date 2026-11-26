«Im kommenden Jahr werde ⁠ich jedem Kind in Amerika eine meiner SpaceX-Aktien geben», ‌schrieb Musk am Mittwoch (Ortszeit) auf ‌der Kurznachrichtenplattform X. Es ​werde die erste Aktie von vielen sein. Ein weiteres Papier werde jedes Kind von seinem Unternehmen SpaceX erhalten. «Aktien, die Anteile ‌an der künftigen Wirtschaft sind, direkt an die Menschen zu geben, ist der richtige ​Weg», erklärte Musk weiter.