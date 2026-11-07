Musk sieht sich nun einer erstarkten Demokratischen Partei gegenüber, die er seit Jahren immer wieder scharf angegriffen hat. Experten erwarten, dass der neue Kongress die Geschäfte des Unternehmers genauer unter die Lupe nehmen wird. Dabei dürfte ‌es unter anderem um staatliche Aufträge und Subventionen, Einschränkungen bei der Satellitenkommunikation für das ukrainische Militär sowie den massiven Stellenabbau bei Bundesbehörden unter seiner Führung gehen. Der künftige Vorsitzende des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, Robert Garcia, riet ​den Republikanern und ihren Verbündeten am Dienstagabend, sich schon einmal Anwälte zu ​nehmen. Zudem drohen strengere Auflagen für die von SpaceX geplanten ​Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).