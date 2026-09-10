Mit dem frischen Kapital soll der Bau ‌von mehr als 150 Kilometern unterirdischer Infrastruktur in den Emiraten vorangetrieben werden. Grundlage dafür ist das Projekt «Dubai Loop», für ​dessen Bau The Boring Company und ​die Verkehrsbehörde des Emirats im ​vergangenen Jahr eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet hatten. Zudem plant ‌das Startup, mehr Personal einzustellen und seine Tunnelprojekte in Las Vegas, Nashville und Dubai auszuweiten.