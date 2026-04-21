Der Entscheidung ging eine im vergangenen Jahr eingeleitete Überprüfung der Konzernstruktur voraus, mit der der langfristige Wert ​für die Aktionäre maximiert werden soll. ​Die Aktie von AB Foods ​hat im vergangenen Jahr 14 Prozent an Wert verloren. Analysten sind ‌mehrheitlich der Ansicht, dass Primark innerhalb des Konzerns deutlich unterbewertet ist. AB Foods erklärte, die Finanzmärkte würden die ​Lebensmittelgeschäfte ​besser verstehen, wenn Primark ⁠eigenständig wäre. Zudem habe die ​auf preiswerte Kleidung für ⁠eine junge Zielgruppe spezialisierte Modekette nun die Grösse und ‌Wachstumschancen, um alleine zu bestehen. Der Grossaktionär, die Familie Weston, unterstütze den Schritt und wolle ‌an beiden Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung behalten.