Richemont geniesst eine starke Position im Schmuckgeschäft mit einem globalen Marktanteil von 25 Prozent, schreibt ein Analyst von Julius Bär. Die Bank stuft das Rating des Luxusgüterkonzerns auf «Buy» von zuvor «Hold». Das Kursziel steigt auf 202 von 198 Franken. Seit dem Verkauf des Online-Modehändlers YNAP habe sich Richemont auf das margenstarke Schmuckgeschäft fokussiert und liefere beschleunigtes Wachstum, während sich auch die Uhrensparte erhole, hält der zuständige Experte fest.