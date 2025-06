Die Valoren von Bachem notieren am Mittwochmorgen nach anfänglichen Kursabgaben leicht höher bei 50 Franken. Dies deutet auf eine zuversichtliche Haltung der Marktteilnehmer hin, dass die im Familienbesitz sich befindlichen Aktien nicht zum Verkauf gelangen. Ob dem tatsächlich so ist, wird sich allerdings noch weisen müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aufgrund öffentlicher Informationen nicht abschätzbar, was mit den Aktien passiert, schreibt die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in einer ersten Analyse.