Für Kühne+Nagel ergäbe sich nach Meinung der ZKB aber auch zusätzlich ein potenzielles Risiko im klassischen Speditionsgeschäft: «Da Amazon explizit auch Transporte aus Überseefabriken inklusive Zollabwicklung adressiert, deutet dies unseres Erachtens auch auf Ambitionen im Freight Forwarding hin. Das Risiko dürfte sich jedoch vor allem auf das Luftfracht- und Contract-Logistics-Geschäft mit US-Kunden mit starkem E-Commerce-Geschäft konzentrieren», so die ZKB, die eine «Marktgewichten»-Empfehlung auf der Aktie hat.