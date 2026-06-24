Eine ähnlich positive Sicht wie die Bank of Amnerica hat der Experte von Julius Bär. Das organische Wachstum im ersten Halbjahr dürfte positiv bleiben und sich im zweiten Halbjahr wieder beschleunigen. Entlastend wirke dabei, dass die Kakaopreise trotz eines absehbaren Anstiegs nicht mehr auf die Hochstände von 2024 und 2025 zurückkehren dürften.