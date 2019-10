Per sofort wird er deshalb durch Bernhard Wiehl ersetzt, welcher gleichzeitig Einsitz in die Geschäftsleitung nimmt, wie Autoneum am Montag mitteilte.

Wiehl arbeitet bereits für Autoneum. Er ist langjähriger Leiter Finance & Controlling der Geschäftseinheit Europa. Davor war er bereits in leitenden Funktionen im Bereich Finanzen und Kontrollwesen für verschiedene Zulieferer der Automobilindustrie tätig.

Erst vor rund drei Wochen publizierte Autoneum unter anderem wegen anhaltender Probleme in den USA eine Gewinnwarnung. Gleichzeitig wurde die einvernehmliche Trennung vom langjährigen CEO Martin Hirzel kommuniziert. Er wurde durch Matthias Holzammer ersetzt, den langjährigen ehemaligen Leiter der Geschäftseinheit Europa.

Zwyssig wird als Finanzchef zu einer privat gehaltenen Industriegruppe mit einem konsolidierten Jahresumsatz von mehreren Milliarden Schweizerfranken wechseln, wie gleichzeitig die Public Relations Agentur Lutz mitteilte. Das betroffene Unternehmen wolle noch in der laufenden Woche über den Wechsel informieren.

(AWP)