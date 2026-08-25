Vielleicht - dafür spricht eigentlich auch die Personalrochade. Dass diese zum jetzigen Zeitpunkt kommt (nach einer solchen Kursentwicklung), dürfte nicht ganz überraschen. CEO Christoph Tonini gibt seinen Posten Ende Jahr an Alberto Sanz de Lama, den bisherigen Chef des Autogeschäfts, ab. Im April soll Tonini dann zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt werden. Er führt die SMG seit Februar 2023. Der bisherige Präsident Jörn Nikolay tritt zurück. Bis zur Generalversammlung im April übernimmt Vizepräsident Pietro Supino interimistisch.