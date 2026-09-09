Die entscheidende Frage für Anlegerinnen und Anleger lautet nun, ob dieser Impuls die seit rund zwei Jahren anhaltende Seitwärtsbewegung zwischen 70 und 86 Franken aufbrechen kann. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass derart starke Handelstage kurzfristig durchaus weitere Kursgewinne nach sich zogen: So folgte beispielsweise auf einen ähnlichen Kurssprung am 23. April eine kleine Hausse, die allerdings nach zwei Tagen bereits wieder abebbte. Wesentlich nachhaltiger wirkte ein Impuls am 24. Juni, der eine Erholung einleitete, welche über einen ganzen Monat anhielt und einen weiteren Anstieg von 6 Prozent einbrachte.