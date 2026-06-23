Das durchschnittliche Kursziel von VAT liegt mit 622,93 Franken weit unter dem jetzigen Niveau, wobei die höchste Schätzung mit 750 Franken noch Spielraum nach oben lässt. Acht Experten empfehlen die Aktien zum Kauf, sieben nehmen eine neutrale Haltung ein und nur zwei sprechen sich für den Verkauf aus.