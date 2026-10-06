Für Anlegerinnen und Anleger stehen zwei Punkte im Fokus. Der Montag hat gezeigt, dass es zu heftigeren Gewinnmitnahmen kommen kann, zumal Sika am Investorentag mit keinen neuen positiven Nachrichten aufwarten konnte. Ob der eine oder andere «Verleiderverkauf» nach der Kurskonsolidierung in den vergangenen zwei Monaten dabei ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, falls Anschlusskäufe ausbleiben.