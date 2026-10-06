Die Valoren von Sika ziehen am Dienstag im frühen Handel um 1,9 Prozent auf 178,35 Franken an, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) um 1,13 Prozent vorrückt. In den vergangenen zwei Monaten befand sich die Aktie auf Konsolidierungskurs, nachdem der Titel am 6. August ein Jahreshoch bei 211,10 Franken erzielte.
Nach dem Kurstaucher am Montag ohne marktbewegende News von 4,8 Prozent - das entsprach dem höchsten Tagesverlust seit 17 Wochen - eilen gleich zwei Analysten dem Titel zu Hilfe. So hat der deutsche Vermögensverwalter Berenberg das Kursziel für Sika nach dem jüngsten Investorentag auf 240 von 233 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.
Analyst Patrick Laager signalisierte ein gestärktes Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung des Bauchemiekonzerns und hob seine Reingewinnschätzungen gestützt auf eine hohe Dynamik in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) leicht an. Innovationen dürften weiteres Wachstum und Margenexpansion treiben, so der Berenberg-Experte weiter. Zugleich attestierte er Sika, bei den strukturellen Kostensenkungen auf Kurs zu sein.
Eine Kurszielerhöhung auf 215 von 213 Franken gab es auch bei der US-Investmentbank Jefferies. Das Rating bleibt unverändert auf «Buy». Grund für die Kurszielerhöhung sind angepasste Prognosen bei den Wechselkursen und der Übernahmetätigkeit.
Die zuständige Analystin Priyal Woolf erwartet nun für das dritte Quartal eine volumenbedingte Verlangsamung des organischen Wachstums. Allerdings dürfte dies nach ähnlichen Äusserungen von Branchenkonkurrenten in der vergangenen Woche keine Überraschung sein. Die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 dürfte die Bauchemie-Spezialistin problemlos erreichen, ergänzte die Jefferies-Analystin.
Für Anlegerinnen und Anleger stehen zwei Punkte im Fokus. Der Montag hat gezeigt, dass es zu heftigeren Gewinnmitnahmen kommen kann, zumal Sika am Investorentag mit keinen neuen positiven Nachrichten aufwarten konnte. Ob der eine oder andere «Verleiderverkauf» nach der Kurskonsolidierung in den vergangenen zwei Monaten dabei ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, falls Anschlusskäufe ausbleiben.
Im Vergleich zum Höchststand im Januar 2022 bei 385,70 Franken steht der Titel 54 Prozent tiefer. Für Sika spricht, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von historischen 29x auf 22x zurückgebildet hat. Das steht aber immer noch über dem Branchendurchschnitt von 16x. Entsprechend wichtig ist, dass der Spezialist von Bauchemikalien mit den Quartalszahlen, die am 23. Oktober offengelegt werden, zu überzeugen weiss.
Gemäss AWP-Analyser stufen zwölf Analysten den Titel mit «Kaufen» und sieben mit «Halten» ein. Eine Verkaufsempfehlung liegt nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 206 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent.