Die in Schweden zu beobachtenden Marktrückgänge spiegeln sich in einer Reihe von Industrieländern wider, da die Zentralbanken die Kreditkosten erhöhen, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Das macht Hypotheken teurer und zwingt die Konsumenten, ihren Geldbeutel zu straffen, was wiederum die Wirtschaftsleistung beeinträchtigt.