Kiew hat dabei Moskaus Raffinerien massiv angegriffen. In den USA haben Diesel-Futures ein beispielloses Preisniveau erreicht. Auch die durchschnittlichen Preise an den Zapfsäulen sind auf ein Allzeithoch gestiegen, da die Preise von Raffinerieprodukten deutlich stärker zulegen als Rohöl.