Die Aktien von Burckhardt Compression legen am Montagmorgen um 2,6 Prozent auf 511,00 Franken zu, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (SPI) um 0,25 Prozent vorrückt. Seit Jahresbeginn hat der Titel rund 7,0 Prozent an Wert verloren.
Die letzten vier Jahre waren beim Winterthurer Unternehmen indes zum Vergessen, die Valoren notieren auf dem gleichen Niveau wie im November 2022. Für langfristig orientierte Investoren entpuppte sich das im Jahr 2006 kotierte Kompressorhersteller nach dem Management-Buyout von Sulzer im Jahr 2022 als Erfolgsgeschichte. Der Gesamtertrag - sprich Kursgewinne inklusive Dividenden - liegt bei annualisierten 11,9 Prozent. Das liegt deutlich über dem SPI mit 7,2 Prozent.
Nach den überzeugenden Zahlen im dritten Quartal traut der Deutsche Vermögensverwalter Berenberg den Aktien weiterhin ein Kurspotenzial von etwas mehr als 20 Prozent zu. Die zuständige Analystin Chiara Di Giammaria hatte am Montag das Kursziel auf 630 von 620 Franken angehoben, mit einem unveränderten Rating «Buy». Sie empfiehlt, im Wachstumstitel längerfristig engagiert zu bleiben.
Die strukturellen Wachstumsaussichten von Burckhardt werden weiterhin positiv gesehen, insbesondere im Bereich von LNG- und LPG-Anwendungen in der Schifffahrt, wo das Unternehmen eine führende Wettbewerbsposition einnimmt. Eine hohe Rentabilität bei den Reedereien, die Erneuerung der Flotten sowie zunehmende Investitionen in die Energiesicherheit dürften die Nachfrage in den kommenden Jahren stützen, so der Berenberg-Experte.
Zudem expandiere Burckhardt erfolgreich in neue Anwendungsfelder, darunter der Transport von CO2, Biogas sowie die Verdichtung von hochreinem Wasserstoff für die Halbleiterfertigung. Die Übernahme von Fornovo Gas Anfang dieses Jahres erweitere zudem den adressierbaren Markt des Unternehmens. Überdies wies das Management auf Grossprojekte im Wert von rund 200 Millionen Franken hin, bei denen die Investitionsentscheidungen der Kunden noch ausstehen, so Di Giammaria von Berenberg. Auch wenn der Zeitpunkt noch ungewiss sei, böten diese Projekte ein erhebliches Aufwärtspotenzial für den künftigen Auftragseingang.
Zudem geht die Analystin von Berenberg davon aus, dass der Servicebereich zu seinem strukturellen Wachstumspfad zurückkehren wird, sobald die Störungen im Nahen Osten und in Asien nachlassen - unterstützt durch eine wachsende installierte Basis und eine zunehmende Verbreitung langfristiger Serviceverträge.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027/28 bleibt Berenberg hinsichtlich des Tempos der Umsatzerholung etwas vorsichtig, da das Unternehmen weiterhin seinen Auftragsbestand abarbeitet. Die ab dem Geschäftsjahr 2027/28 erwarteten jährlichen Einsparungen durch Restrukturierungsmassnahmen in Höhe von rund 20 Millionen Franken dürften jedoch einen wesentlichen Beitrag zur Rentabilität des Unternehmens leisten. Obwohl das Management darauf hingewiesen hatte, dass der derzeit aussergewöhnlich günstige Produktmix bei LPG-Kompressoren nicht von Dauer sein werde, könnten die strukturellen Kostenverbesserungen diesen Gegenwind teilweise ausgleichen.
Gemäss AWP-Analyser stufen fünf Analysten den Titel mit «Kaufen» und vier mit «Halten» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 590 Franken.