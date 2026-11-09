Zudem expandiere Burckhardt erfolgreich in neue Anwendungsfelder, darunter der Transport von CO 2 , Biogas sowie die Verdichtung von hochreinem Wasserstoff für die Halbleiterfertigung. Die Übernahme von Fornovo Gas Anfang dieses Jahres erweitere zudem den adressierbaren Markt des Unternehmens. Überdies wies das Management auf Grossprojekte im Wert von rund 200 Millionen Franken hin, bei denen die Investitionsentscheidungen der Kunden noch ausstehen, so Di Giammaria von Berenberg. Auch wenn der Zeitpunkt noch ungewiss sei, böten diese Projekte ein erhebliches Aufwärtspotenzial für den künftigen Auftragseingang.