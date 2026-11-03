Grundstein des jetzigen Erfolges sind die schnelle Einführung der TOUCH-Daumensattelgelenkprothese in den USA sowie gute Wachstumszahlen in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). Die Analysten der Zürcher Kantonalbank sind denn auch voll des Lobes. Mit der erneuten Anhebung der Guidance verbessere sich die Ertragslage von Medartis spürbar und das Unternehmen sei gut positioniert, seine Finanzziele für 2026 zu übertreffen und seine

Marktstellung weiter zu stärken. Die ZKB bekräftigt die Einstufung «Übergewichten» und sieht den Wert der Aktie basierend auf dem freien Cashflow bei 130 Franken.