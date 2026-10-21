Aus technischer Sicht hat sich das Bild massiv eingetrübt. Die Aktie ist unter ihre Durchschnittslinien der vergangenen Wochen gefallen und die nächste Unterstützung liegt nun weiterhin bei 70 Franken. Sollte diese Zone nicht halten, dürfte der Weg Richtung Frühjahrstiefs in der Region von 62 Franken frei werden. Auf der Oberseite gilt es zunächst, die Kurslücke zum Vortagesschluss von 74,70 Franken zu schliessen. Die Charttechnik lädt zurzeit nicht zur Zuversicht ein.