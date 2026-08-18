Allerdings stiessen sowohl Copetti und Bernhard als auch der dritte On-Gründer, Co-CEO David Allemann, in der Vergangenheit wiederholt grössere Mengen an On-Aktien ab, als die Titel noch höhere Niveaus verzeichneten. Allein im Sommer 2024 veräusserten fünf Mitglieder der On-Führung Aktien im Wert von über 80 Millionen Dollar. Im Frühling deckten sich On-Manager dann wieder teilweise wieder mit On-Aktien ein.