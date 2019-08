Am Vorabend hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA mitgeteilt, dass der Pharmakonzern das Manipulieren von Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma verschwiegen habe. Die Regulierungsbehörde will nun wissen, warum Novartis die manipulierten Daten erst am 28. Juni und damit nach der Zulassung am 24. Mai offengelegt hat.

Bis 10.10 Uhr haben die Novartis-Titel ihre Verluste von zunächst annähernd 2 Prozent auf -0,5 Prozent eingedämmt. Aktuell sind sie der einzige Verlierer unter den Bluechips. Der Leitindex SMI ist mit +0,7 Prozent mittlerweile auf einen Erholungskurs eingeschwenkt.

Analysten äussern sich zunächst vorsichtig. Bei Goldman Sachs heisst es, diese Nachricht sei zunächst eine Enttäuschung. Allerdings sei zu diesem Zeitpunkt nicht klar, welchen kommerziellen oder auch regulatorischen Effekt diese Nachricht haben werde. Immerhin könnte die US-Behörde Strafen verhängen.

Für Analyst Stefan Schneider von Vontobel zeigt der Fall, dass Novartis weiterhin mit Compliance-Fragen zu kämpfen habe. Immer wieder sei der Pharmakonzern wegen Compliance-Problemen ins Rampenlicht gerückt. Auch wenn CEO Vas Narasimhan sich zum Ziel gesetzt habe, die Kultur bei dem Pharmaunternehmen zu verändern, zeige der Fall Zolgensma einmal mehr, wie schwer das letztlich sei.

