Es mehren sich Indizien, dass Anleger nach diesen Enttäuschungen vermehrt auf die Wertpapiere des Lokalrivalen Roche umschichten. Ein Hinweis liefert der Analyst der Royal Bank of Canada. In einer neuen Studie vom Mittwoch nimmt er die Anlageempfehlung für die Novartis-Aktie lediglich mit «Sector Perform» auf, die Partizipationsscheine (PS) von Roche dagegen mit «Sector Outperform».