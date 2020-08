Nestlé gibt ein Übernahmeangebot für den US-Pharmahersteller Aimmune Therapeutics ab. Dafür greift der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey tief in die Tasche und bietet den Aktionären 34,50 Dollar je Aktie in bar. Das entspricht einem satten Aufschlag von 174 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Das Angebot bewertet den Spezialisten für Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Lebensmittelallergien mit 2,6 Milliarden Dollar.

In Analystenkreisen kommt der Firmenkauf gut an, soll dieser bei Nestlé doch schon ab 2021 zum organischen Umsatzwachstum und ab 2022/23 zum Gewinn beitragen.

Noch reagieren die Anleger allerdings eher etwas unterkühlt. Zur Stunde gewinnt die Nestlé-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,4 Prozent auf einen Mittelkurs von 109,30 Franken. Damit hinkt das Schwergewicht dem um 0,5 Prozent höheren SMI hinterher.

Aktie ein Liebling der Banken

Die Übernahme von Aimmune Therapeutics sei der erste milliardenschwere Firmenkauf von Nestlé in diesem Jahr, so verlautet aus den Handelsräumen hiesiger Banken. Beobachter schliessen nicht aus, dass nun wieder Bewegung ins Beteiligungsportfolio der Westschweizer kommt und weitere Veränderungen anstehen. Unter anderem erhofft man sich einen baldigen Durchbruch beim Verkauf des Massen-Geschäfts mit Tafelwasser in den USA. Erst am Freitag stiess der Nahrungsmittelkonzern das Wassergeschäft in China ab (cash berichtete).

Von weiteren Umstellungen im Beteiligungsportfolio könnten auch für die Nestlé-Aktie Impulse ausgehen. Schon seit Wochen bewegt sich diese nämlich in einem engen Kursband zwischen 107 und 112 Franken. Seit Jahresbeginn errechnet sich ein eher mageres Plus von knapp 4 Prozent. Und das, obwohl Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zufolge nicht weniger als 16 von 26 Banken die Aktie zum Kauf empfehlen. Dem steht gerade mal eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Das höchste Kursziel haben mit 123 Franken J.P. Morgan und Société Générale ausstehend.