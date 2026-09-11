Novartis und insbesondere CEO Vas Narasimhan stehen dabei unter Erfolgsdruck. Denn nach dem Scheitern von zwei der drei grossen ‌Hoffnungsträger in ⁠der Pipeline von Novartis reagierten Investoren diese Woche ungehalten. Der Fehlschlag bei Del-Desiran erschüttere das Vertrauen in die Zukaufstrategie von Novartis, zumal die Erwartungen an das Mittel hoch gewesen seien, sagte James Eugene des Novartis-Aktionärs Verso Investment Management laut Reuters.