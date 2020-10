Die Aktien von Implenia kommen nicht zur Ruhe. Den dritten Tag hintereinander büsst der Titel des grössten Schweizer Baukonzerns deutlich Terrain ein, wie schon am Dienstag massiv.

Um 15.45 Uhr notieren die Implenia-Aktien 11 Prozent tiefer bei 17,46 Franken. Kurzzeitig fallen sie gar bis 16,79 Franken - der tiefste Stand seit 2011. Derweil notiert der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,06 Prozent leichter. Noch Anfang März kostete der Titel 43,75 Franken.

Händler sehen den fortgesetzten Kurseinbruch weiterhin als negative Reaktion auf das umfangreiche und teure Restrukturierungsprogramm, das der Baukonzern am Dienstag angekündigt hatte und welches die Aktie um über 20 Prozent einbrechen liess. Eine Reihe von Analysten hat sich dazu negativ geäussert sowie die Kursziele und die Empfehlungen für die Aktie gesenkt.

Kreditrating gesenkt

Zuletzt haben die Kreditanalysten der Credit Suisse auch das Kreditrating für Implenia um eine Stufe auf neu "High BB" von zuvor "Low BBB" mit stabilem Ausblick gesenkt. Die Herabstufung erfolgt laut CS wegen der strukturellen Probleme und der tieferen Eigenkapitalbasis.

Implenia hatte am Dienstag Wertberichtigungen von 200 Millionen Franken angekündigt und will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Dabei fallen Restrukturierungskosten von rund 60 Millionen an und im Gesamtjahr rechnet das Management mit einem EBITDA-Verlust von rund 70 Millionen.

(AWP)