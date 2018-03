Das Angebot auf den Glasfasernetzen bringt auch eine sehr schnelle Surfgeschwindigkeit von 10 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) für Internetkunden. Zudem kommt Salt mit Kampfpreisen und verlangt für ein Kombiangebot für TV-, Internet und Festnetztelefonie bloss 49,95 CHF.

Gegen 13.50 notieren Swisscom 4,0% im Minus bei 482,60 CHF, zuvor markierten sie bei 480,40 CHF ein Jahrestief. Sunrise geben mit 2,5% etwas weniger stark nach und stehen bei 88,45 CHF; sie haben sich damit klar von ihrem Jahreshoch (97,40 CHF) entfernt. Der Blue-Chip-Index SMI notiert derweil 0,01% im Plus. Die gehandelten Volumen sind bei beiden Titeln klar überdurchschnittlich.

Mit seinem neuen Angebot ist Salt bei der Surfgeschwindigkeit zehnmal schneller als das bisherige Spitzenangebot hierzulande. Bei Swisscom und Sunrise ist bei 1 Gbit/s Schluss. UPC bietet lediglich 500 Mbit/s. Um eine "Revolution", wie Salt selbst schreibt, handelt es sich laut Telekom-Experte Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland.ch allerdings nicht.

"Das Angebot ist nur in den grösseren Ballungszentren für Haushalte erhältlich, die bereits über einen Glasfaser-Anschluss verfügen", so Beyeler. Dazu komme, dass kaum jemand eine Geschwindigkeit von 10 Gbit/s wirklich benötige. "Die bis anhin schnellsten Angebote reichen selbst für Kunden völlig aus, die ein sehr schnelles Internet wünschen", so Beyeler.

Begeistert zeigt sich der Mobilfunkexperte hingegen vom Preis für das neue Kombiangebot. Mit dem Triple-Play-Angebot mit schnellstem Internet, TV und Festnetz-Flatrate für weniger als 50 Franken unterbiete Salt die Preise auf dem Schweizer Markt markant. "Das ist ein echter Kampfpreis", erklärt Beyeler. Für Kombi-Produkte der Konkurrenz, die weniger bieten, seien die Preise erheblich höher. "Es ist klar, dass die Preise von Swisscom, Sunrise und UPC unter Druck kommen werden", so Beyeler.

Analysten hatten in den vergangenen Monaten den Festnetz-Einstieg von Salt immer wieder als ein Hauptrisiko für ihre Einstufungen bezeichnet - insbesondere für den Fall eines preislich sehr attraktiven Angebots.

(AWP)