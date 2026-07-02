Die Inflation im Euroraum hat sich dagegen deutlicher als erwartet abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie ‌am Mittwoch bekannt wurde. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 ⁠Prozent gerechnet. «Bei anhaltender Entspannung in Nahost wird die Inflationsrate schon in Kürze weiter fallen», schrieb zudem Alexander Krüger, Chefökonom bei ABN Amro Deutschland.