Die Jahresinflation in der Schweiz ist im Juni im Vergleich zum Vormonat von 0,6 auf 0,5 Prozent gefallen, wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde. Damit bewegt sich die Inflation etwa auf dem Niveau der Vormonate. Im April und Mai lag sie jeweils bei 0,6 Prozent.
Einige Ökonomen hatten im Juni zwar mit einem Rückgang auf 0,4 Prozent gerechnet. Es wird auch allgemein erwartet, dass die Inflation in der Schweiz auf Jahressicht leicht anzieht.
Die Inflation im Euroraum hat sich dagegen deutlicher als erwartet abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juni nur noch um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat, wie am Mittwoch bekannt wurde. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet. «Bei anhaltender Entspannung in Nahost wird die Inflationsrate schon in Kürze weiter fallen», schrieb zudem Alexander Krüger, Chefökonom bei ABN Amro Deutschland.
Das weckte Spekulationen am Markt, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen womöglich nicht weiter anheben wird. Die am Markt eingepreiste Zinsdifferenz zwischen der Schweiz und dem Euroraum würde somit nicht weiter ansteigen.