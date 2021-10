Die Aktien der UBS haben einen Lauf. Seit Jahresbeginn gewinnen diese 27 Prozent. Dies ist die sechstbeste Performance im Swiss Market Index. Und allein in den vergangenen vier Wochen stieg der Titel um 11 Prozent, während der SMI mit einem Plus von 2 Prozent vor sich her dümpelte.

Die derzeitige Kursstärke ist aber gut begründet. Für die aktuelle Marktlage sind Bankentitel einfach besser gerüstet. Denn die steigenden Renditen stützen das traditionelle Zinsgeschäft. Die Rendite für die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit ist im vergangenen Monat von 1,3 auf 1,6 Prozent angestiegen.

Kursverlauf der UBS-Aktien seit Jahresbeginn (Quelle: cash.ch).

Und die Drittquartalszahlen der US-Grossbanken lassen für den UBS-Zahlenkranz vom 26. Oktober Gutes vermuten. JPMorgan, Bank of America , Morgan Stanley , Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs haben in der letzten Woche kräftige Gewinnsprünge gemeldet.

Den Finanzkonzernen spielte zuletzt der Boom bei Börsengängen, Fusionen und Übernahmen in die Karten. Aber auch die gestiegenen Erlöse im Handelsgeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien liessen die Kassen klingeln. Und es fallen doch nicht so viele Kredite aus, wie zwischenzeitlich wegen der Corona-Krise befürchtet wurde.

Sind die Markterwartungen zu tief?

Die Konkurrentin Credit Suisse erhöht auf alle Fälle schon einmal das Kursziel für die UBS-Aktien auf 18,50 von 18 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Das Aufwärtspotenzial beträgt neu 16 Prozent.

Die Kurszielerhöhung erfolge vor den Drittquartalszahlen nach starken Zahlen von US-Konkurrenten, schreibt der zuständige Analyst Jon Peace. Diese hätten in mehreren Bereichen die Konsenserwartungen klar übertroffen und er gehe davon aus, dass entsprechend die Markterwartungen für die UBS ebenfalls zu tief seien.

Peace erhöht vor diesem Hintergrund seine Prognose betreffend den Gewinn je Aktie für 2021 um 3 Prozent. Zudem würden die UBS-Aktien derzeit trotz des globalen Wachstumsprofils der Grossbank mit einem historischen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt, so der Experte weiter.

Mit ihrer positiven Sicht auf die UBS befinden sich die CS-Analysten in guter Gesellschaft. 18 der 29 von Bloomberg befragten Analysten empfehlen den Titel zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel auf zwölf Monate beträgt 17,7 Franken, was einem Aufwärtspotenzial von 11 Prozent entspricht. Sehr bullish sind Jefferies mit 21 und Kepler Cheuvreux mit 20 Franken.

Der heutige positive Analystenkommentar lässt die UBS-Aktie am Montagvormittag in einem schwächeren Markt um 0,6 Prozent steigen auf 15'965 Franken.

Mit Material der Agentur AWP.