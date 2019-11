So hiess es in einer Medienmitteilung vom Montag. Bei der SIX Swiss Exchange werde die Dekotierung aller sich im Publikum befindenden Namenaktien der Baumgartner Gruppe Holding AG beantragt.BBC hatte Ende Oktober mit dem endgültigen Ergebnis des Angebots einen Anteil von 99 Prozent an Baumgartner gemeldet.

Der Angebotspreis betrug 425 Franken je Aktie. Der frühere Verpackungskonzern Baumgartner war bereits im Mai 2008 von der BBC Gruppe von Giorgio Behr, welcher auch den Verwaltungsrat von Baumgartner präsidiert, übernommen worden und ist heute nur noch eine Finanzgesellschaft.

(AWP)