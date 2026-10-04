An dem internationalen Einsatz gegen die IS-Miliz hatten sich unter dem Leitspruch «One Mission, Many Nations» mehr als 70 Partnerstaaten beteiligt, darunter seit 2015 auch die Bundeswehr. Das deutsche Engagement im ​Irak und in Syrien stützte sich auf zwei Säulen: die Ausbildung irakischer Kräfte im Rahmen der Nato-Mission Irak (NMI) ​sowie die Unterstützung der US-geführten Koalition OIR. Da sich der Schwerpunkt von OIR zuletzt nach Syrien ​verlagert hatte, beendete die Bundeswehr ihr Engagement im Nordirak in Absprache mit der Regierung in Bagdad ebenso zum 30. September. Die verbliebenen deutschen Strukturen im Raum Erbil wurden abgebaut und ‌das dortige multinationale Camp an die irakischen Sicherheitskräfte übergeben.