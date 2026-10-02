An den Finanzmärkten sorgte die Ankündigung für Entlastung: Die US-Diesel-Futures fielen im Handelsverlauf um mehr als vier Prozent auf ‌4,4491 Dollar pro Gallone. Die europäischen Benchmark-Diesel-Futures gaben Daten von LSEG zufolge um mehr als 100 Dollar je Tonne nach. Die Bundesregierung hatte sich am Mittag noch zurückhaltend über die Pläne geäussert. «Der Grund für die hohen Kraftstoffpreise liegt zuvorderst in der Lage im Nahen Osten und der damit zusammenhängenden Verknappung des Angebots. Es gilt jetzt, die Märkte nicht ​weiter zu verunsichern», ​sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille.