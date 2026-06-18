Dennoch meldeten libanesische Staatsmedien am Donnerstagmorgen neue Luftangriffe und Artilleriebeschuss auf Orte im Süden des Landes, bei denen mindestens ein Mensch in einem Auto getötet worden sei. Berichten von Reuters-Reportern zufolge war zudem über der Hauptstadt Beirut eine israelische Drohne zu hören. Zwei israelische Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, ihr ​Land verhandele ​mit den USA über einen Verbleib seiner Truppen im Südlibanon. Ein hochrangiger Insider ⁠aus dem Umfeld Netanjahus erklärte, das Land führe «zähe Verhandlungen» mit Washington. Israel werde von seiner ​Position nicht abweichen, Soldaten in einer von ⁠ihm als Pufferzone bezeichneten Region südlich des Litani-Flusses zu belassen.