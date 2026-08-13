Einen ​allzu deutlichen Preisrückgang erwarten Experten wegen der festgefahrenen ‌Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA allerdings nicht. Knackpunkt ist vor ​allem ​die Strasse ⁠von Hormus. Die Meerenge, durch ​die vor dem ⁠Iran-Krieg ein Fünftel der weltweiten ‌Öl- und Flüssiggaslieferungen transportiert wurden, ist seit Monaten weitgehend gesperrt.