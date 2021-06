Bereits ab 2023 will Schindler an allen Standorten weltweit keine Abfälle mehr auf Deponien entsorgen. Diese Ankündigung erfolge im Zuge der Publikation des Corporate Responsibility Berichts für das Jahr 2020, teilte Schindler am Donnerstag mit. Das Unternehmen habe sich zudem neu wissenschaftsbasierte Ziele für die Emissionsreduktion gesetzt.

Ziele gelten als wissenschaftsbasiert, wenn sie im Einklang mit den neuesten klimawissenschaftlichen Erkenntnissen zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens stehen. Sie würden von Unternehmen festgelegt, um dann von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert zu werden.

(AWP)