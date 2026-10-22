IBM hatte im Sommer enttäuschende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Unternehmen begründete dies ​mit kurzfristigen ​Umschichtungen in den ⁠IT-Budgets der Kunden. Sie wollten sich ​angesichts drohender weiterer ⁠Preiserhöhungen schwer erhältliche Hardware sichern. Als Reaktion ‌darauf senkte das Unternehmen seine Prognose für den Konzernumsatz. Dieser werde voraussichtlich nur um ‌vier bis fünf statt um mehr ​als fünf Prozent zulegen.