Bundesbankchef Joachim Nagel schliesst nicht aus, dass die EZB die Zinszügel weiter anziehen muss und damit auch die Wirtschaft leicht bremsen ‌würde. ⁠Es sei noch zu früh, um über Zinserhöhungen zu spekulieren, sagte Nagel am Freitag ⁠dem Sender CNBC. Dies hänge letztlich von der Entwicklung der Energiepreise ab. Er könne jedoch nicht ausschliessen, ‌dass die Notenbank mit einem strafferen Kurs auch in ‌einen leicht «restriktiven Bereich» vordringe. Damit ist ​ein Zinsniveau gemeint, das die Wirtschaft etwas dämpft. Die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins am Donnerstag auf 2,50 Prozent angehoben. Nagel sagte, damit sei er an der Obergrenze einer neutralen geldpolitischen Zone angesiedelt - also in einem Bereich, in dem die Wirtschaft ‌weder gebremst noch angeschoben wird.