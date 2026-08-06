Nagel selbst hat signalisiert, dass er für eine Lagarde-Nachfolge offen ist. Das grösste Hindernis für seine Kandidatur ist, dass bereits zwei Deutsche Spitzenpositionen in Europa bekleiden. Ursula von der Leyen wird voraussichtlich bis 2029 als Präsidentin der Europäischen Kommission im Amt bleiben, während Claudia Buchs Mandat als Leiterin der Bankenaufsicht der EZB bis 2028 läuft.