Alle diese ⁠Werkzeuge dienten dazu, das Inflationsziel zu erreichen, sagte er am ‌Donnerstag in London. Dies gelte auch für ‌das sogenannte TPI-Programm, ​das Anleihekäufe vorsieht. Die Europäische Zentralbank verfüge über diverse weitere Instrumente, sagte Nagel. «Dabei geht es jedoch keineswegs um bestimmte Spread-Niveaus oder Ähnliches». Er fügte hinzu: «Es geht um Preisstabilität.»