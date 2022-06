Die Auslieferung an Verbraucher solle rund um den 20. Juni beginnen, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Damit könnte der Mangel an Säuglingsnahrung in den USA allmählich behoben werden.

Abbott hatte im Februar Dutzende von Produkten zurückgerufen und seine Produktionsstätte in Sturgis im geschlossen, nachdem Säuglinge mit einem Bakterium infiziert worden waren. Die Aufsichtsbehörde FDA sprach von erheblichen Hygienemängeln in dem Werk. Abbott hingegen erklärte, es gebe keine Belege für einen Zusammenhang zwischen seiner Babynahrung und den Erkrankungen.

Vor den Rückrufen hatte Abbott einen Anteil am Markt für Babynahrung in den USA von rund 40 Prozent. Im Zuge der Knappheit hatten jedoch europäische Konkurrenten wie Nestle, Danone und Reckitt Benckiser ihren Absatz in den USA ausgeweitet.

(Reuters)