Die drei Parteien wollen in Brasilien ein Zentrum für die Lebensmittelforschung errichten. Unter dem Namen "Tropical Food Innovation Lab" sollen in Campinas im brasilianischen Institut für Lebensmitteltechnologie neue Räumlichkeiten entstehen, wie Givaudan am Donnerstag mitteilte. Die Eröffnung des 1300 Quadratmeter grossen Zentrums ist für das erste Quartal 2023 geplant.

Es soll zur wichtigsten Anlaufstelle Lateinamerikas zur Entwicklung nachhaltiger Lebensmittel und Getränke werden. Start-ups, Unternehmen, Investoren, Universitäten und Forschungseinrichtungen erhielten so einen Zugang zu neuesten Technologien für die Forschung, so Givaudan weiter. Ein besonderer Fokus soll dabei auf der Nutzung der brasilianischen Artenvielfalt liegen, heisst es.

Neben weiteren Kooperationen betreiben Givaudan und Bühler derzeit zusammen mit der Migros auch ein Innovationszentrum für Fleischersatzprodukte in Kemptthal bei Zürich. Der Ostschweizer Maschinenbauer steuert dabei jeweils Lösungen für die Produktion von Lebensmitteln bei, während die Expertise von Givaudan in den Bereichen Geschmack und Biotechnologie liegt.

